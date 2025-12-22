В Майами завершились переговоры по Украине, ключевые разногласия сохраняются

В Кремле ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. По окончании встречи он заявил, что консультации проходят хорошо и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.

В свою очередь представитель Трампа Уиткофф назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Россия по-прежнему привержена делу достижения мира. Впрочем, то же самое он заявил и о встрече с украинской делегацией, которая также состоялась накануне.

Со слов Уиткоффа, с представителями Киева американцы обсуждали четыре документа, в том числе сам мирный план из 20 пунктов - гарантии безопасности США для Украины и план ее дальнейшего экономического развития.

При этом никаких подробностей ни одна из сторон не обнародовала. По мнению российских экспертов, сдвиги в переговорах по Украине имеют позитивный характер и создают предпосылки к миру.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Мирная инициатива Трампа, как и само поведение Трампа, выглядит крайне конструктивным, прогрессивным и ярким. Наконец-то республиканский эстеблишмент думает другой головой, нежели, собственно, западные демократы, которые просто пичкали Киев оружием, предлагая постоянно какие-то гарантии безопасности, мгновенное вступление НАТО, очередные кредиты и так далее. Трамп действует несколько по-другому, и в этом отношении, мне кажется, главный камень преткновения складывается в отношении между Россией и США только по той причине, что Европа не хочет, а Киев продолжает жить воинственной мантрой. Этот вопрос необходимо решать, так как, по моему мнению, 2026 год станет периодом интенсивных российско-американских контактов".

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия)

Переговоры в Майами не привели к прорыву, хотя официально все стороны называют их продуктивными, пишет Politico. Встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с украинской и российской делегациями проходили раздельно и завершились почти одинаковыми заявлениями. И Киев, и Москва публично поблагодарили Вашингтон за посредничество, не раскрыв при этом никаких деталей переговоров.

По оценке издания, стороны по-прежнему далеки от компромисса по ключевым вопросам. Так, Зеленский прямо называет наиболее сложными темы территорий, будущего Запорожской АЭС, гарантий безопасности и финансирования.