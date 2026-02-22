В Мексике боевики наркокартеля ведут уличные бои против полиции и солдат

Эпидемия насилия в Мексике. В стране после ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско" на улицах начались ожесточенные бои. Банда объявила полную мобилизацию своих бойцов: за каждого убитого полицейского или солдата награда 1200 долларов.

Наемники устраивают поджоги и перекрывают дороги в одном из самых туристических штатов Халиско, жгут автобусы и машины как силовиков, так и гражданских, ставят баррикады.

Боевики атаковали базу Национальной гвардии. Перестрелки идут сразу в нескольких провинциях. Паника царит в аэропорту Гвадалахары. В соцсетях распространяются видео, на которых люди спешно бегут в безопасные места.

По последним данным, в ходе массовых беспорядков погибли 11 человек. Власти штата Халиско объявили режим "Красный код". Общественный транспорт временно остановлен, предприятия закрываются, а жителям и туристам рекомендовано не покидать дома и отели.

В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что обстановка на большей части территории страны остается полностью нормальной, несмотря на локальные инциденты.