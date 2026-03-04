Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минобороны Израиля заявили, что любой новый лидер Ирана станет целью для ликвидации

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет их "безоговорочной целью для ликвидации". Вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он дал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.

ЦАХАЛ вновь начал наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте. Есть видео ударов по иранским позициям с пусковыми установками баллистических ракет.

Отмечается, что за время проведения военной операции совместно с американскими силами ликвидировано 300 таких установок. А в КСИР сообщили, что выпустили более 40 ракет по американским и израильским целям.

В миреБлижний Восток

ирано-израильский конфликт