В Минобороны Израиля заявили, что любой новый лидер Ирана станет целью для ликвидации

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет их "безоговорочной целью для ликвидации". Вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он дал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.

ЦАХАЛ вновь начал наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте. Есть видео ударов по иранским позициям с пусковыми установками баллистических ракет.