В Минске презентовали талисман молодежной столицы 2026 года

Минск стал 11-й молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония даст старт масштабному республиканскому марафону. А сегодня прошла презентация главных символов!

Еж Минчонок - талисман молодежной столицы 2026 года. Визуальный стиль главного персонажа и сочетание цветов разработали молодые минчане.

"Молодежная столица" - это не просто почетный статус, это год возможностей для реализации молодежных инициатив и проектов: республиканских праздников, семинаров, мастер-классов и рабочих акций.

В дни открытия молодежная столица соберет со всех регионов Беларуси более 300 участников. В Минск приедут студенты, молодые ученые, волонтеры, юные таланты. В расписании - мастер-классы, диалоговые площадки, презентации проектов, обзорные экскурсии. Старт 26 марта в 11:00 в Доме молодежи.

