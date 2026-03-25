В Минске презентовали талисман молодежной столицы 2026 года

Минск стал 11-й молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония даст старт масштабному республиканскому марафону. А сегодня прошла презентация главных символов!

Еж Минчонок - талисман молодежной столицы 2026 года. Визуальный стиль главного персонажа и сочетание цветов разработали молодые минчане.

"Молодежная столица" - это не просто почетный статус, это год возможностей для реализации молодежных инициатив и проектов: республиканских праздников, семинаров, мастер-классов и рабочих акций.