В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров
Автор:Редакция news.by
Стали известны некоторые подробности взрыва в Москве. В результате подрыва автомобиля на юге российской столицы погиб генерал-лейтенант Сарваров.
По данным Следственного комитета России, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил скончался в результате полученных травм.
Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте взрывчатых веществ. По данным следствия, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. По одной из версий, преступление организовали украинские спецслужбы.