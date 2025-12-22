Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Стали известны некоторые подробности взрыва в Москве. В результате подрыва автомобиля на юге российской столицы погиб генерал-лейтенант Сарваров.

По данным Следственного комитета России, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил скончался в результате полученных травм.

Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте взрывчатых веществ. По данным следствия, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. По одной из версий, преступление организовали украинские спецслужбы.

