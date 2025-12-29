В Москве простились с Верой Алентовой

В московском Театре имени Пушкина простились с народной артисткой России Верой Алентовой.

Проводить в последний путь выдающуюся актрису пришли более тысячи человек, среди которых - родственники, друзья, коллеги и поклонники. На церемонии также присутствовала единственная дочь Алентовой - Юлия Меньшова. Аплодисменты, которыми провожали артистку, длились долгие десять минут.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре имени Владимира Маяковского. Актрису срочно госпитализировали, но, к сожалению, спасти не удалось.