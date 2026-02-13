В Мюнхене европейские элиты совещаются, как выжить в новой реальности, где "союзник" номер один угрожает им больше, чем любой традиционный противник.

13 февраля началась ежегодная конференция по безопасности. Атмосфера там, как в морге перед кремацией. Привычные мантры о "незыблемости альянса" звучат неубедительно. Организаторы накануне выпустили доклад с убийственным названием "Под разрушением", и главным "демонтажником" назвали не какого-нибудь врага извне, а Соединенные Штаты.

Это уже не просто скандал, это обвинение. Россию не позвали, но полсотни лидеров государств и правительств ее вспоминают.

Показательно другое: пока Запад делает вид, что России не существует, в Вашингтоне уже открыто торгуют украинскими интересами. Контактная группа "Рамштайн" бодро отчиталась о почти 38 млрд новой военной помощи Киеву. Основная часть - европейские деньги.