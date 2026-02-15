В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

62-я Мюнхенская конференция по безопасности завершилась в Германии. В Мюнхене на протяжении нескольких дней лидеры и министры более 100 стран вели дипломатические дебаты о новой архитектуре планеты.

По сообщениям Politico, на конференции США призвали Европу отказаться от защиты устаревшего миропорядка. Вместе с тем, в ходе заседаний затрагивались темы украинского конфликта, Иран и его ядерная программа, ситуация в Газе, климатическая безопасность и искусственный интеллект.