В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
62-я Мюнхенская конференция по безопасности завершилась в Германии. В Мюнхене на протяжении нескольких дней лидеры и министры более 100 стран вели дипломатические дебаты о новой архитектуре планеты.
По сообщениям Politico, на конференции США призвали Европу отказаться от защиты устаревшего миропорядка. Вместе с тем, в ходе заседаний затрагивались темы украинского конфликта, Иран и его ядерная программа, ситуация в Газе, климатическая безопасность и искусственный интеллект.
Вопрос финансирования Киева оказался яблоком раздора. Эммануэль Макрон заблокировал инициативу Германии по использованию 90 млрд евро из замороженных российских активов. Владимиру Зеленскому на полях конференции удалось встретиться с госсекретарем США, однако ни о каких эффективных результатах не сообщалось.