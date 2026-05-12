3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
В Нидерландах 12 медработников изолированы после контакта с зараженным хантавирусом
Автор:Редакция news.by
В Нидерландах 12 сотрудников университетской клиники экстренно изолированы после контакта с зараженным хантавирусом.
Причиной инцидента стало грубое нарушение протоколов безопасности при обращении с анализами пациента. Медики обрабатывали биоматериалы без спецзащиты и нарушили правила утилизации отходов, не учтя специфику редкого вируса.
ВОЗ подтверждает уже 9 случаев заражения и 3 летальных исхода среди европейских туристов.