В Норвегии горел нефтеперерабатывающий завод

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу. Об этом пишет РИА Новости.

"Пожарная служба сообщает о возгорании трансформатора на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде. Экстренные службы выехали на место происшествия. В настоящее время на объекте проводится эвакуация. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении телерадиокомпании.