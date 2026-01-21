3.72 BYN
В Норвегии готовятся к конфискации частной собственности на нужды армии
Автор:Редакция news.by
Норвегия примеряет военную форму: жителей Королевства официально предупредили, что в случае конфликта их дома, машины и даже катера перейдут в распоряжение армии.
Схема проста: норвежские военные уже составили собрание из более чем 13 тыс. документов с данными владельцев собственности, нажитое у которых может быть изъято "для нужд армии".
Глава логистики вооруженных сил страны заявил прямо: уровень угроз сейчас - на пике со времен Второй мировой. Пока власти называют это "информированием в мирное время", эксперты видят в этом целенаправленную милитаризацию общества на фоне рекордного роста военного бюджета и расширения баз НАТО на севере региона.