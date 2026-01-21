В Норвегии готовятся к конфискации частной собственности на нужды армии

Норвегия примеряет военную форму: жителей Королевства официально предупредили, что в случае конфликта их дома, машины и даже катера перейдут в распоряжение армии.

Схема проста: норвежские военные уже составили собрание из более чем 13 тыс. документов с данными владельцев собственности, нажитое у которых может быть изъято "для нужд армии".