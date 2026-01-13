В Новокузнецком роддоме умерли 9 новорожденных

В новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка скончались 9 младенцев. В отдельные дни, по информации местных СМИ, умирали до 3 детей в сутки.

После появления данной информации начались проверки. К ним подключились управление СК Кемеровской области, региональная прокуратура и Росздравнадзор.

Минздрав Кемеровской области подтвердил факт массовой гибели новорожденных. Роддом закрыт на карантин с 9 января.