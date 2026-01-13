3.70 BYN
В Новокузнецком роддоме умерли 9 новорожденных
Автор:Редакция news.by
В новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка скончались 9 младенцев. В отдельные дни, по информации местных СМИ, умирали до 3 детей в сутки.
После появления данной информации начались проверки. К ним подключились управление СК Кемеровской области, региональная прокуратура и Росздравнадзор.
Минздрав Кемеровской области подтвердил факт массовой гибели новорожденных. Роддом закрыт на карантин с 9 января.
В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка по статье о халатности, возбуждено несколько уголовных дел.