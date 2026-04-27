В Нью-Йорке чествовали участников Великой Отечественной войны

Память о подвиге советского народа не имеет границ. В канун Дня Великой Победы белорусская диаспора в Нью-Йорке организовала трогательную акцию для участников Великой Отечественной. Руководитель патриотической ячейки и его команда поздравили 10 ветеранов, чья судьба неразрывно связана с Беларусью.

Среди них партизан Савелий Каплинский, выживший в Минском гетто. Он возглавляет белорусское землячество Нью-Йорка. Ветераны глубоко тронуты вниманием. Свои поздравления с 9 Мая также адресовали белорусам.

К акции присоединилась и американская молодежь. По ее словам, общение с очевидцами войны стало бесценным опытом. Молодые люди заверили, что впредь будут участвовать во всех торжественных мероприятиях ко Дню Победы.

В миреЕвропаИстория

Великая Отечественная войнаСШАветераны