В Нью-Йорке чествовали участников Великой Отечественной войны

Память о подвиге советского народа не имеет границ. В канун Дня Великой Победы белорусская диаспора в Нью-Йорке организовала трогательную акцию для участников Великой Отечественной. Руководитель патриотической ячейки и его команда поздравили 10 ветеранов, чья судьба неразрывно связана с Беларусью.



Среди них партизан Савелий Каплинский, выживший в Минском гетто. Он возглавляет белорусское землячество Нью-Йорка. Ветераны глубоко тронуты вниманием. Свои поздравления с 9 Мая также адресовали белорусам.