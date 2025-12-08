3.76 BYN
В Нью-Йорке прошел марш под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы!"
Автор:Редакция news.by
"Руки прочь от Венесуэлы!" - многотысячный марш против потенциального вторжения в Боливарианскую Республику прошел в Нью-Йорке.
Протестующие шли по улицам мегаполиса, скандируя лозунги и неся в руках агитационные плакаты и флаги Венесуэлы. Митингующие призвали правительство отступить от Карибского региона и прекратить агрессивную политику против Каракаса.
Западные СМИ сообщили, что администрация Трампа под предлогом борьбы с международным наркотрафиком рассматривает три варианта военных операций против Венесуэлы. По одному из них, американские ВВС могут нанести авиаудары по военным объектам Боливарианской Республики.