В Нью-Йорке прошли массовые акции против помощи США Израилю
Автор:Редакция news.by
Война на Ближнем Востоке крайне непопулярна в самих Соединенных Штатах. Этот факт обусловил резкое падение рейтингов Дональда Трампа: уровень одобрения его политики снизился до 35 % - это, своего рода, рекорд: за последние полвека столь низким рейтинг президента в США еще не бывал.
По стране прокатилась новая волна массовых акций протеста. Одна из них прошла 6 мая в Нью-Йорке, где накал страстей привел к ожесточенным столкновениям манифестантов с полицией.
Участники митинга требовали от правительства незамедлительно прекратить всяческую поддержку Израиля: призыв разойтись участники проигнорировали, полиция вынуждена была применить силу. Задержано несколько десятков протестующих.