В ОАЭ находится более 2,5 тыс. белорусских туристов

Ситуация на Ближнем Востоке сказалась и на туристах. Из-за ограничений на полеты многие не могут вернуться домой.

Сейчас в Арабских Эмиратах находится 2 583 белорусских туриста, 319 - в Омане, 186 - в Катаре. Израиль продлил запрет на полеты над своей территорией до 6 марта.

Рейс "Белавиа" в Тель-Авив на 5-е число отменен. А вот за туристами в Доху авиакомпания планирует направить борт. Из Минска чартер по согласованию с туроператором полетит без пассажиров, обратно вывезут белорусов, находящихся в Катаре.