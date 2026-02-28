В ОАЭ находятся почти 100 тыс. туристов из России - очевидцы говорят о спокойной ситуации

В эти минуты поступает информация из Объединенных Арабских Эмиратов. Так, обстановка в северной части страны остается стабильной, никаких звуков взрывов не было слышно. На улицах ситуация спокойная. Об этом нашему каналу сообщают очевидцы, находящиеся сейчас в Арабских Эмиратах.

Видео от очевидца из Дубая. По его словам, в мегаполисе ситуация спокойная, жизнь идет своим чередом, а торговые объекты работают в обычном режиме (Подробности в видео).