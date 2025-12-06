Дефицит бойцов в украинской армии восполняют с помощью принудительной мобилизации. Украинские силовики прибегают к радикальным методам: задерживают мужчин прямо на улицах и силой заталкивают их в автобусы. Подобные сцены происходят среди бела дня, вызывая возмущение и страх у местных жителей.



Такой беспредел киевского режима происходит повсеместно. Но на этот раз неравнодушные одесситы не стали терпеть. Группа людей остановила бус и освободила насильно мобилизованных.