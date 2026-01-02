В ООН заявили, что встревожены сообщениями об ударе ВСУ по Хорлам. В Управлении Верховного комиссара по правам человека организации призвали провести "оперативное, беспристрастное и эффективное расследование" обстоятельств теракта в Херсонской области. В результате погибли мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, говорится в сообщении. Обеспокоенность в связи с атакой ВСУ выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш. Напомним, жертвами украинской атаки стали 28 человек, включая 2 детей. 31 раненый был госпитализирован. Сейчас в больницах находятся 13 пострадавших, среди них 5 детей, состояние одного ребенка крайне тяжелое, сообщили в Минздраве России. 2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области. Активисты молодежных движений вместе с жителями Запорожской области создали мемориал в память о погибших.

Сергей Добровольский, руководитель общественных движений "Молодая республика" и "Молодая гвардия" в ДНР:

"Его (противника) действия не подходят ни под какие нормальные людские стандарты. Зачем они это делают? Нормальный человек, мне кажется, не может даже дать объяснение этому. Вообще обстреливать что-то мирное… Не могу вам даже ответить".

Алина Емашова, активистка общественных движений "Молодая республика" и "Молодая гвардия" в ДНР:

"Самое обидное, самое, наверное, жестокое - это дети, которые страдают, потому что дети не виновны ни в чем. Они просто сидели, хотели отдохнуть с семьей - праздник, подарки".

Названы вероятные исполнители теракта