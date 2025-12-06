3.76 BYN
В отеле The Ritz London под елку вывернули несколько ведер навоза
Автор:Редакция news.by
В британской столице сторонники социального равенства ворвались в отель The Ritz London, где под одну из самых дорогих елок города вывалили несколько ведер навоза.
Методы левых могут не нравиться, но от проблемы никуда не деться: британская медицина становится все менее доступной, тепло в здешних домах - роскошь, зарплаты не поспевают за инфляцией. При этом Соединенное Королевство становится страной, словно созданной исключительно только для богатых. Сюда охотно переселяются коррупционеры всей планеты. Это не исправить навозом, но им хотя бы можно обозначить проблему.