В отеле The Ritz London под елку вывернули несколько ведер навоза

Методы левых могут не нравиться, но от проблемы никуда не деться: британская медицина становится все менее доступной, тепло в здешних домах - роскошь, зарплаты не поспевают за инфляцией. При этом Соединенное Королевство становится страной, словно созданной исключительно только для богатых. Сюда охотно переселяются коррупционеры всей планеты. Это не исправить навозом, но им хотя бы можно обозначить проблему.