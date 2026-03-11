В отопительный сезон ЕС закупил почти 67 млрд куб. м газа

Европа в этот отопительный сезон установила рекорд импорта СПГ. Текущие закупки стран ЕС составляют 66,8 млрд кубометров, и эта цифра продолжит расти. Это выше показателя предыдущего рекорда - в 2023 году.

Отметим, сейчас подземные хранилища Европы заполнены менее чем на 30 %, причем запасы, закачанные летом, были израсходованы к середине февраля, и теперь Европа использует запасы прошлых лет.