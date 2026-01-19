В ответ на пошлины Трампа Германия может поднять аренду для американских военных объектов

В ответ на американские пошлины власти Германии могут существенно поднять для Соединенных Штатов арендную плату за использование военных объектов на своей территории.

При этом, как сообщают СМИ, закрытие военных баз на территории ФРГ пока не рассматривается. Однако если такой вариант станет возможным, то Штаты без доступа к таким ключевым объектам, как, например, база Рамштайн, столкнутся с трудностями при попытке давления на Ближний Восток и Африку.