В Париже мужчина украл меч со статуи Жанны Д'Арк

Во французской столице мужчина украл меч со статуи национальной героини страны Жанны д'Арк, установленной в VIII округе Парижа, полиция его задержала, пишет газета Le Parisien.

Инцидент произошел около 10.00 (по местному времени) 2 января. Мужчина залез на статую в центре площади Сен-Огюстен и вырвал меч из руки восседающей на коне воительницы. С этим мечом он попытался скрыться на соседней улице, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Каковы были мотивы вора и для чего ему было нужно оружие, пока не сообщается. В полиции планируют провести психиатрическую экспертизу, чтобы определить наличие у него психических расстройств.

Как сообщает ТАСС, конная статуя Жанны Д'Арк была создана французским скульптором Полем Дюбуа во второй половине XIX века. Всего существует четыре одинаковых экземпляра, они установлены в Париже, Реймсе, Страсбурге и в Вашингтоне. Самый известный монумент, посвященный Орлеанской деве, установлен во французской столице. Эта позолоченная бронзовая композиция, на которой восседающая на коне Жанна Д'Арк изображена без шлема и с флагом на длинном древке в руке, установлена на площади Пирамид возле парижского Лувра.