В Париже продолжают обсуждать мир в Украине

В Париже второй день продолжают обсуждать мир в Украине. 7 января, как заявил Зеленский, рассматривают самые острые вопросы: прежде всего Запорожскую АЭС и территориальный вопрос. Эти темы сейчас являются ключевыми и наиболее конфликтными.

Ожидать лояльность от Штатов, похоже, больше не приходится. Накануне представители США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Киева, она была поддержана лишь "коалицией желающих". Более того, Германия, Италия и Румыния отказались направлять свои войска в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности. А Чехия заявила, что не только не отправит свой контингент, но больше не будет платить за боеприпасы для Киева.