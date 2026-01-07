3.67 BYN
В Париже продолжают обсуждать мир в Украине
В Париже второй день продолжают обсуждать мир в Украине. 7 января, как заявил Зеленский, рассматривают самые острые вопросы: прежде всего Запорожскую АЭС и территориальный вопрос. Эти темы сейчас являются ключевыми и наиболее конфликтными.
Ожидать лояльность от Штатов, похоже, больше не приходится. Накануне представители США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Киева, она была поддержана лишь "коалицией желающих". Более того, Германия, Италия и Румыния отказались направлять свои войска в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности. А Чехия заявила, что не только не отправит свой контингент, но больше не будет платить за боеприпасы для Киева.
Не верят больше в поддержку коллективного Запада и сами украинцы. Согласно опросам, доверие к США за год обвалилось до 18 %. Уровень недоверия вырос до 52 %. Аналогичная динамика фиксируется и по другим ключевым внешним партнерам. Доверие к НАТО снизилось до 30 %, а доля не доверяющих обещаниям ЕС увеличилась с 19 до 26 %. Отдельный маркер - отношение к Белому дому. Лишь 14 % украинцев считают, что президентство Трампа является позитивным для Украины.