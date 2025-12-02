В Париже прошел протест против бюджетной политики

В Париже тысячи человек вышли на демонстрацию против бюджетной политики правительства. Протестующие скандировали лозунги и держали транспаранты: "Забастовка ради наших пенсий", "Против мер жесткой экономии", "За социальную и фискальную справедливость".

Сейчас во Франции идет рассмотрение проекта бюджета на 2026 год. Правительство намерено сократить расходы во всех сферах, кроме обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на 6,7 млрд евро.

Эти меры продиктованы необходимостью снижения дефицита бюджета, который в 2025 году составляет почти 5,5 % ВВП, т. е. более 100 млрд евро. Это уже привело к снижению доверия кредиторов к стране.