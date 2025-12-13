3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Париже прошла демонстрация против участия Франции в украинском конфликте и за выход страны из ЕС
Автор:Редакция news.by
В Париже прошла масштабная демонстрация против участия Франции в украинском конфликте и за выход страны из ЕС и НАТО.
Организаторами шествия выступила партия "Патриоты". В акции приняли участие сотни человек под лозунгами: "Нам не нужен Евросоюз!" "Мы не хотим войны!". Люди несли в руках плакаты с надписью Frexit, призывая к выходу Франции из Евросоюза из-за лживой и пагубной политики последнего.
Евроструктуры распространяют нарративы о возможном нападении на ЕС и НАТО, однако никто в это не верит на самом деле, заявляют участники демонстрации. Французы не желают отправлять своих детей умирать на войну, к которой они не имеют отношения.