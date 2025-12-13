В Париже прошла масштабная демонстрация против участия Франции в украинском конфликте и за выход страны из ЕС и НАТО.

Организаторами шествия выступила партия "Патриоты". В акции приняли участие сотни человек под лозунгами: "Нам не нужен Евросоюз!" "Мы не хотим войны!". Люди несли в руках плакаты с надписью Frexit, призывая к выходу Франции из Евросоюза из-за лживой и пагубной политики последнего.



