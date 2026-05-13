В Пекине проходят переговоры Си Цзиньпина и Трампа
В Пекине проходят переговоры лидеров Китая и США. Си Цзиньпин принял Трампа в Большом зале народных собраний.
Известно, что главными темами переговоров будет попытка добиться деэскалации в двусторонних экономических отношениях: Трамп все еще добивается снижения отрицательного сальдо во взаимной торговле, но пока безуспешно.
Наверняка речь пойдет и об Иране: ситуация вокруг Персидского залива явно застыла в ожидании результатов переговоров между Вашингтоном и Пекином. От встречи двух лидеров зависит развитие сразу нескольких важнейших планетарных политических, экономических и военных сюжетов.
Американские СМИ пишут, что китайская сторона принимает главу Белого дома с максимальной пышностью. На Трампа, ценящего знаки внимания, явно пытаются произвести впечатление, чтобы отвлечь от объявления экономической войны, отмечают журналисты.