В Пекинском полумарафоне участвовали люди и роботы. Кто оказался быстрее?

Кто быстрее - человек или робот. Ответ на этот вопрос уже не так однозначен. Пекинский полумарафон объединил спорт и технологии. Более 100 команд человекоподобных роботов и 12 тыс. человек принимают участие в забеге.

Ранним утром в Пекине спортсмены любители и профессионалы разминались, а технические команды оттачивали навыки своих робоподопечных. И вот стартовый свисток.

На трассе люди и роботы-гуманоиды вступили в гонку. Последние, к слову, заметно усилили свои позиции. Если в прошлом году рекорд составил 2 часа 40 минут. В этом робот-победитель справился с дистанцией за 48 минут.

Ду Сяоди, инженер команды-победителя



Ду Сяоди, инженер команды-победителя:

"За нашим роботом стоит тяжелая работа и усилия всей нашей команды. Полноценно готовить наш проект мы начали только с прошлого года. Наш робот очень силен как с точки зрения надежности всей конструкции, так и с точки зрения разработанных нами собственных моторов. При проектировании мы ориентировались на выдающихся спортсменов-людей".

Условия для роботов организаторы полумарафона подготовили такие же, как и для людей. Подъемы, спуски и резкие повороты, разные локации - все для того, чтобы показать возможности современных разработок.

Цай Цзичжэн, руководитель управления по робототехнике и интеллектуальному производству Пекинской зоны экономического и технологического развития

Цай Цзичжэн, руководитель управления по робототехнике и интеллектуальному производству Пекинской зоны экономического и технологического развития:

"С помощью этих соревнований мы хотим предоставить нашим компаниям и роботам, находящимся в производстве, реальную среду, где они могут пройти испытания и проверку, что способствует развитию всей индустрии. В прошлом году все наши роботы управлялись дистанционно. А в этом - мы специально создали группу автономной навигации, чтобы стимулировать предприятия к отказу от постоянного контроля со стороны человека и к более автономному, более интеллектуальному бегу".

Чжао Минго, научный сотрудник отдела автоматизации университета Цинхуа (Пекин)

Чжао Минго, научный сотрудник отдела автоматизации университета Цинхуа (Пекин):

"Большинство команд в группе автономной навигации смогли завершить дистанцию. Это значит, что совсем скоро станет возможным использование человекоподобных роботов для навигации в уличных условиях. Исследовательская среда, конечно, стала более благоприятной. Стало больше специалистов в этой отрасли".