3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Пентагоне заявили, что очистка Ормузского пролива может занять 6 месяцев
Очистка Ормузского пролива от мин может занять полгода и вряд ли будет проведена до окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке. Такую оценку ситуации в проливе дали опрошенные газетой The Washington Post чиновники Пентагона.
Они предполагают, что в акватории могут находиться как минимум 20 мин, при этом некоторые из них не оснащены технологиями геолокации, что затруднит их обезвреживание. Тем не менее, подготовка к очистке ведется. Минобороны Британии сообщило о тренировках военных водолазов для работы в проливе. Кроме того, Италия подготовила для отправки в Ормузский пролив четыре корабля для возможной миссии по его разминированию. Не осталась в стороне и "незалежная", ВМС Украины предложили четыре своих минных тральщика. Правда, все они базируются в Британии.
Тегеран тем временем публикует видео захвата двух судов в проливе как свидетельство успешного контроля над ключевым водным путем. По оценке агентства Bloomberg, судоходство через Ормузский пролив на данный момент почти остановилось. Вместе с тем приводятся данные, что с момента начала блокады США Ормузский пролив миновали не менее 34 танкеров и газовозов, имеющих отношение к Исламской Республике. При этом армия США отчиталась о перехвате 29 связанных с Ираном судов с начала блокады.