В Польше банкротство грозит 40 % районных больниц

В районных больницах Польши объявлена "черная неделя". Так врачи хотят привлечь внимание к катастрофической ситуации в сфере здравоохранения.

На медучреждениях появились флаги, плакаты, а часть персонала надела черную одежду. Была объявлена и минута молчания, чтобы указать на проблему. Акция продлится несколько дней. Тему широко освещают польские СМИ.

Национальный фонд здравоохранения Польши переживает худший кризис в своей истории. Оборудование в больницах не обновлялось десятилетиями, родильные отделения закрываются. Не менее 40 % райбольниц под угрозой банкротства. Такой тревожный вывод сделал глава Национальной ассоциации работодателей районных больниц после анализа финансового отчета.