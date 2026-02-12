В Польше изучают возможность амнистии для наемников

Польский Сейм решает судьбу сограждан, воюющих в рядах ВСУ. На рассмотрение был внесен законопроект об амнистии наемников. Однако он перенесен уже на третье чтение из-за шквала поправок.

По действующему законодательству, наемничество карается лишением свободы сроком до 5 лет. Однако прокуратура фактически не возбуждает дел против воевавших на украинской стороне.