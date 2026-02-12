3.72 BYN
В Польше изучают возможность амнистии для наемников
Автор:Редакция news.by
Польский Сейм решает судьбу сограждан, воюющих в рядах ВСУ. На рассмотрение был внесен законопроект об амнистии наемников. Однако он перенесен уже на третье чтение из-за шквала поправок.
По действующему законодательству, наемничество карается лишением свободы сроком до 5 лет. Однако прокуратура фактически не возбуждает дел против воевавших на украинской стороне.
Законопроект об их ненаказании был внесен в Сейм 5 декабря. Но даже среди его сторонников есть разногласия. А оппозиционная партия "Конфедерации" предостерегла от создания прецедентов, отметив, что "тысячи граждан Евросоюза мусульманского происхождения воевали на стороне ИГИЛ".