В Польше катастрофически не хватает военных медиков
Автор:Редакция news.by
В польской армии обостряется дефицит военных врачей. По стандартам НАТО, на сто бойцов должен приходиться один медик. У поляков же пропорция - один врач на 250 солдат.
Бегство медиков из армии становится более массовым: зарплаты здесь ниже, чем на гражданке, а ограничений гораздо больше. В итоге половина военно-врачебных вакансий пустует.
Польское правительство о войне говорит постоянно, но мер к решению проблемы не принимает. Можно сделать вывод, что воевать Варшава намерена только на словах и при дележке европейских военных бюджетов.