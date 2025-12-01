В Польше катастрофически не хватает военных медиков

В польской армии обостряется дефицит военных врачей. По стандартам НАТО, на сто бойцов должен приходиться один медик. У поляков же пропорция - один врач на 250 солдат.

Бегство медиков из армии становится более массовым: зарплаты здесь ниже, чем на гражданке, а ограничений гораздо больше. В итоге половина военно-врачебных вакансий пустует.