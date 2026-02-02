В Польше морозы унесли жизни более 50 человек

Страны Балтии оказались не готовы к затяжным морозам. Единственное хранилище региона заполнено менее чем на треть, а зима в самом разгаре. Для понимания всей картины, на начало февраля уровень заполненности уже ниже отметки, что была в конце прошлого отопительного сезона.

Морозы не отступают, потребление растет, альтернативные источники, на которые была сделана ставка, не справляются. Приходят тревожные сигналы и из Польши, морозы в стране уже унесли жизни более 50 человек. Заместитель главы МВД сообщил, что еще около 40 пострадали от переохлаждения. Чаще всего жертвами становятся бездомные и люди, обитающие в заброшенных домах.