Польша отметила скорбную дату - начало Волынской резни - массовой кампании по истреблению мирного польского населения на территории Волыни и Восточной Галиции. Осуществляли ее украинские националистические формирования, прежде всего структуры Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), преследуя идею "этнически чистой Украины".

9 февраля 1943 года отряд сотника УПА Григория Перегиняка вошел в деревню Паросля и уничтожил большинство жителей, включая младенцев. Уцелели лишь двое детей, которых в суматохе приняли за мертвых. Дома сожгли, имущество разграбили.

Организатор бойни Перегиняк был членом ОУН. В современных украинских вариантах в его биографии ни слова не говорится о зверствах в Паросле. Но именно они стали началом массового уничтожения польского населения на Волыни, ныне отрицаемого киевским режимом.