В Польше отметили скорбную дату - начало Волынской резни
Польша отметила скорбную дату - начало Волынской резни - массовой кампании по истреблению мирного польского населения на территории Волыни и Восточной Галиции. Осуществляли ее украинские националистические формирования, прежде всего структуры Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), преследуя идею "этнически чистой Украины".
9 февраля 1943 года отряд сотника УПА Григория Перегиняка вошел в деревню Паросля и уничтожил большинство жителей, включая младенцев. Уцелели лишь двое детей, которых в суматохе приняли за мертвых. Дома сожгли, имущество разграбили.
Организатор бойни Перегиняк был членом ОУН. В современных украинских вариантах в его биографии ни слова не говорится о зверствах в Паросле. Но именно они стали началом массового уничтожения польского населения на Волыни, ныне отрицаемого киевским режимом.
К сожалению, многие участники зверств избежали наказания за свои преступления и героизируются в современной Украине. Но, что самое удивительное, при этом Польша поддерживает страну, где бандеровщина стала государственной идеологией. Попытки поляков провести эксгумацию жертв сталкиваются с серьезными препятствиями. Более того, киевский режим осудил решение Варшавы в 2025 году придать государственный статус Дню памяти жертв Волынской резни, который отмечается 11 июля. Киев расценил это решение как "идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей".