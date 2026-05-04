В Польше ожидают увеличения воинского контингента США
Автор:Редакция news.by
Правительство Польши ожидает скорого увеличения контингента американских войск на своей территории, заявил замминистра обороны страны Павел Залевский.
Он отказался объявить прямо, что Пентагон перебросит в Польшу подразделения, которые планирует вывести из Германии. Но косвенное подтверждение прозвучало: американцам готовы обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку.
Напомним, Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. военных. Сокращению подлежит также и контингент в Испании. На сегодня в ЕС размещены 80 тыс. G.I. и вряд ли это число уменьшится. Американцы, скорее, осуществят передислокацию контингентов, чтобы сохранить свое влияние в регионе.