В Польше планируют увеличить численность национальной армии до 500 тыс. человек

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал своей стране резкий рост военной мощи. В частности, рассматривается увеличение численности национальной армии до полумиллиона штыков - сейчас под ружьем в стране насчитывается лишь около 200 тыс. человек, то есть в окопы должен быть готов отправиться каждый.

Дональд Туск:

"Мы постараемся подготовить к концу 2025 года программу, которая гарантирует, что каждый взрослый мужчина в Польше будет обучен на случай войны. Наш резерв доложен быть сопоставим и адекватен возможным угрозам".