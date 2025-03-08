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В Польше планируют увеличить численность национальной армии до 500 тыс. человек
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал своей стране резкий рост военной мощи. В частности, рассматривается увеличение численности национальной армии до полумиллиона штыков - сейчас под ружьем в стране насчитывается лишь около 200 тыс. человек, то есть в окопы должен быть готов отправиться каждый.
Дональд Туск:
"Мы постараемся подготовить к концу 2025 года программу, которая гарантирует, что каждый взрослый мужчина в Польше будет обучен на случай войны. Наш резерв доложен быть сопоставим и адекватен возможным угрозам".
Польские власти рассчитывают на существенную часть тех 150 млрд евро, которые ЕС готовится раздавать в качестве военных кредитов странам - членам союза. Премьер польского режима также рассказал, что ведет консультации с Францией о передаче Польше ядерного оружия.