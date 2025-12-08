В Польше планируют закрыть более 30 родильных отделений

В Польше до конца года планируют закрыть более 30 родильных отделений, сообщает Gazeta Prawna.

Акушерско-гинекологические считаются наиболее проблемными из-за демографического кризиса в стране. Чтобы сэкономить, Министерство здравоохранения предложило концепцию создания родильных центров при отделениях неотложной помощи или приемных покоях. Предлагается, чтобы акушерка брала ответственность за то, чтобы принимать роды на месте или направлять пациентку в специализированную больницу.