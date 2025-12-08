3.78 BYN
В Польше планируют закрыть более 30 родильных отделений
Автор:Редакция news.by
В Польше до конца года планируют закрыть более 30 родильных отделений, сообщает Gazeta Prawna.
По данным издания, больницы ищут способы сэкономить и минимизировать убытки. Решение видят в закрытии некоторых отделений.
Акушерско-гинекологические считаются наиболее проблемными из-за демографического кризиса в стране. Чтобы сэкономить, Министерство здравоохранения предложило концепцию создания родильных центров при отделениях неотложной помощи или приемных покоях. Предлагается, чтобы акушерка брала ответственность за то, чтобы принимать роды на месте или направлять пациентку в специализированную больницу.