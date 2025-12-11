Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Польше по решению властей демонтировали очередной монумент

В Польше на государственном уровне продолжают уничтожать памятники советским воинам. На этот раз это произошло в городе Машево.

Варварский демонтаж монумента произведен по решению местных властей: они намерены установить на месте снесенного памятника другой, посвященный полякам, переселившимся сюда из Украины после войны.

Между тем за освобождение Польши отдали жизни около полумиллиона воинов Красной армии.

За последние 2 года в стране уничтожены практически все памятники советским солдатам, на конец 2023-го их еще насчитывалось в стране около 560.

снос памятниковПольша