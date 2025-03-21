В Польше призывают граждан подготовиться к чрезвычайным ситуациям

Гражданам Польши необходимо создать аварийные запасы для автономной жизни в течение трех дней - призывает замминистра внутренних дел этой страны.



Среди необходимого - вода и продукты, лекарства, средства гигиены, фонарики, портативные аккумуляторы и ставшие уже редкостью транзисторные радиоприемники, "которые временами могут быть единственным средством для получения сообщений".