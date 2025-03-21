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В Польше призывают граждан подготовиться к чрезвычайным ситуациям
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2.22025-03-21T09:22:20.000000Z00
Гражданам Польши необходимо создать аварийные запасы для автономной жизни в течение трех дней - призывает замминистра внутренних дел этой страны.
Среди необходимого - вода и продукты, лекарства, средства гигиены, фонарики, портативные аккумуляторы и ставшие уже редкостью транзисторные радиоприемники, "которые временами могут быть единственным средством для получения сообщений".