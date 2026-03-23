В Польше произошел массовый сбой в работе аптек

Сбой в системе лекарств случился в Польше и других странах Европы. Причина - крупная авария в системе проверки подлинности препаратов, из-за которой обслуживание пациентов заметно замедлилось, а в некоторых случаях практически парализовано.

Проблемы касаются не только аптек, но и оптовых продаж. Система либо почти не работает, либо отвечает с огромными задержками. Из-за этого оформление рецептов занимает значительно больше времени.

При этом сбой носит международный характер: проблемы с системой зафиксированы в Австрии, Франции, Норвегии, Бельгии, Германии и других странах.

