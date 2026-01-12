В Польше рассылают инструкции на случай войны или кризисных ситуаций

Минобороны Польши рассылает по почте гражданам инструкции на случай начала войны или кризисных ситуаций.

Уже отправлено 4 млн экземпляров брошюр "Руководство по безопасности", заявил министр обороны и призвал поляков внимательно с ними ознакомиться.