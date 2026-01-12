3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Польше рассылают инструкции на случай войны или кризисных ситуаций
Автор:Редакция news.by
Минобороны Польши рассылает по почте гражданам инструкции на случай начала войны или кризисных ситуаций.
Уже отправлено 4 млн экземпляров брошюр "Руководство по безопасности", заявил министр обороны и призвал поляков внимательно с ними ознакомиться.
Среди советов: как создавать запасы продовольствия, схемы эвакуации, карты ближайших убежищ и таблицы сигналов тревоги. В числе прочего - рекомендации, как вести себя в случае кибератак, стихийных бедствий и повреждений жизненно важной инфраструктуры. Всего планируется напечатать 13 млн таких инструкций.