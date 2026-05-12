В Польше сокращают производство удобрений, несмотря на спрос
Ближневосточный конфликт, прервавший цепочки поставок энергоресурсов, создал серьезные проблемы для производителей минеральных удобрений.
В отчаянной ситуации оказался один из крупнейших европейских поставщиков - польский химический холдинг Grupa Azoty. Неудачные инвестиционные решения привели компанию к кризису, а растущие цены на газ вынудили вести переговоры о реструктуризации долгов с банками и спешно сокращать производство. В компании уже заморозили зарплаты всех 14 тыс. сотрудников и начали пересматривать условия коллективных договоров. Еще немного и работники окажутся на улице. И это несмотря на высокий спрос.
Польские фермеры, как и их европейские коллеги, испытывают острую нехватку удобрений. Однако закупать их, как раньше, у нас в Беларуси, не позволяют санкции и пошлины, которые Варшава в числе первых ввела против продукции наших предприятий.