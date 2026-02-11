В Польше создадут резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации

Польша вновь напомнила, как активно готовится к "вторжению России": в стране будет резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации.

Варшава создает резерв до 500 тыс. военных вместо прежних 300. Народ массово обучают гражданским основам обороны и выживания: проходят проверки укрытий и учебные тревоги. А вот средства на эту так называемую оборону Варшава затребует от Брюсселя.