В Польше в 2 раза повысят налоги для самозанятых

Где взять деньги, задумался варшавский режим и придумал. Польша решила "раскрутить" айтишников, фрилансеров, коучей, косметологов. Им повысят налоги в 2 раза. Т. е. тех, кого еще вчера называли двигателем экономики и средним классом, сегодня в Польше просто прижимают к стенке.

На фоне растущих взносов и расходов это повышение выглядит "затягиванием гаек". Мол, работай больше - получай меньше. Эксперты уверены, что часть самозанятых просто уйдет "в тень", а экономика не досчитается денег.

