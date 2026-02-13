3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Польше выгоднее отапливать дом пончиками, чем пеллетами
Автор:Редакция news.by
Поляков же дефицит пеллетов толкает на эксперименты: блогер-миллионник Марек Хоффманн выяснил, что отапливать дом пончиками дешевле, чем древесным топливом.
"Ну, конечно, я хотел бы съесть эти пончики, но откуда я мог бы знать, что пончиками можно растапливать печь?" - спросил Марек Хоффманн.
Так, с помощью пончиков блогер смог согреть дом на 5 часов, сэкономив половину денег, если бы использовал пеллеты.
На фоне сильнейших морозов в Польше не работает большая часть лесопилок. Топливных гранул катастрофически не хватает. В отличие от пончиков, цены на пеллеты выросли на десятки процентов с конца 2025 года.