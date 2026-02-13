Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше выгоднее отапливать дом пончиками, чем пеллетами

Поляков же дефицит пеллетов толкает на эксперименты: блогер-миллионник Марек Хоффманн выяснил, что отапливать дом пончиками дешевле, чем древесным топливом.

"Ну, конечно, я хотел бы съесть эти пончики, но откуда я мог бы знать, что пончиками можно растапливать печь?" - спросил Марек Хоффманн.

блогер-миллионник Марек Хоффманн

Так, с помощью пончиков блогер смог согреть дом на 5 часов, сэкономив половину денег, если бы использовал пеллеты.

На фоне сильнейших морозов в Польше не работает большая часть лесопилок. Топливных гранул катастрофически не хватает. В отличие от пончиков, цены на пеллеты выросли на десятки процентов с конца 2025 года.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Польшаотопление