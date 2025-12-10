В разделе "Зал позора" на сайте Белого дома теперь разрешено клеймить СМИ за фейки

А еще президент США Дональд Трамп объявил, что аннулирует все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с помощью факсимиле (автоподписи), а таких, по его словам, примерно 92 %. Это значит, что почти все указы, распоряжения и меморандумы Байдена были проштампованы. Расследование выявило, что факсимиле использовался без прямого ведома Байдена. Получается гротескная картина: страной четыре года правил не человек, а механический штамп в руках неизвестных чиновников, и теперь новый хозяин кабинета объявляет эту гигантскую кипу бумаг юридическим мусором.

"Почти все, что подписывал Байден, за исключением помилования своего драгоценного сына Хантера, было сделано через факсимиле. Он не понимал, что подписывается его именем, а люди, которые это проворачивали за красивым письменным столом в Белом доме, точно знали, и они, по моему мнению, совершили серьезное преступление. Я уверен, что этих людей было несколько - круг из высокопоставленных людей, которые заходили и ставили подпись там, где им было нужно, в том числе и на очень важных документах. А может, и не только. Может, для каких-то стандартов для кафе. Если бы вы спросили об этом Байдена, он бы понятия не имел, о чем идет речь: что еще стандарты для кафе? Он бы спросил, где это кафе. Он не был в курсе, и это показывает, что можно фальсифицировать выборы, например", - заявил Дональд Трамп.