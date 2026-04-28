В регионах России из-за непогоды 76 тыс. человек остались без света

До 3 возросло число падения деревьев от ветра в Самарской области России. Мощная стихия обрушилась 27 апреля на 4 федеральных округа страны и привела к масштабным разрушениям.

В центральных регионах и на западе Сибири пострадали 32 человека, без света остались 76 тыс. человек.

Мощный снегопад накрыл Москву и Санкт-Петербург, в аэропортах отмечались массовые задержки и отмены рейсов.

