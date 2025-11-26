В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 23 человека, десятки пропали без вести

Мощные наводнения и оползни прошли в Индонезии: 23 человека погибли, десятки числятся пропавшими без вести на острове Суматра. Проливные муссонные дожди вызвали внезапные паводки и сходы грязевых масс.

Повреждено более 330 домов, дороги оказались перекрыты, а мосты смыты потоками воды, повреждены сельхозугодья. Доступ к ряду деревень невозможен.