В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 23 человека, десятки пропали без вести
Автор:Редакция news.by
Мощные наводнения и оползни прошли в Индонезии: 23 человека погибли, десятки числятся пропавшими без вести на острове Суматра. Проливные муссонные дожди вызвали внезапные паводки и сходы грязевых масс.
Повреждено более 330 домов, дороги оказались перекрыты, а мосты смыты потоками воды, повреждены сельхозугодья. Доступ к ряду деревень невозможен.
Поисково-спасательные работы осложняются продолжающимися ливнями. Более 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах.