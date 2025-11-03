3.68 BYN
В Риме обрушилась средневековая башня: под обломками оказались люди
Автор:Редакция news.by
В центре Рима обрушилась часть средневековой башни, пострадали несколько человек, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время реставрации исторического объекта. Под обломками оказались как минимум пятеро рабочих, четверых из них удалось спасти, один человек срочно госпитализирован. Причины обрушения выясняются.
Башня, построенная в IX веке, должна была стать частью нового культурного пространства для туристов. Проект финансируется по Национальному плану восстановления Италии. Работы планировалось завершить к концу 2026 года.