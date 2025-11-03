В Риме обрушилась средневековая башня: под обломками оказались люди

В центре Рима обрушилась часть средневековой башни, пострадали несколько человек, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время реставрации исторического объекта. Под обломками оказались как минимум пятеро рабочих, четверых из них удалось спасти, один человек срочно госпитализирован. Причины обрушения выясняются.