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В Росавиации рассказали, почему потерпевший крушение самолет AZAL не сел в Грозном
Новые подробности авиакатастрофы в Актау. В день трагедии обстановка в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Посадить там воздушное судно не представлялось возможным из-за режима закрытого неба. В воздушном пространстве были зафиксированы украинские беспилотники.
Подробностями поделился руководитель российского Федерального агентства воздушного транспорта.
"В связи с крушением самолета Embraer близ Актау российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося", - сказал Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России.
"Обстановка в этот день в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - отметил он.
Ядров добавил, что в районе городского аэропорта был плотный туман - на высоте 500 м не было видимости. Командир потерпевшего крушение в Казахстане самолета дважды пытался посадить его в Грозном. "Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы", - указал глава Росавиации.
Напомним, самолет Embraer Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек.
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